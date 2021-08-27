  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,69
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8450
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

“Güne su içerek başlamak metabolizmayı hızlandırır”

» »
“Güne su içerek başlamak metabolizmayı hızlandırır”
“Güne su içerek başlamak metabolizmayı hızlandırır”

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Uzmanı Mustafa Uğur Kestane, “Güne iki bardak su içerek başlamak metabolizmanızı hızlandıracaktır” dedi.

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Uzmanı Mustafa Uğur Kestane, açıklamada bulunarak metabolizmayı hızlandırmanın püf noktalarını anlattı.

Doğal yoldan metabolizmayı hızlandırmak ve basit yöntemlerle daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmak için vücuda alınan gıdayı enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlanması gerektiğini ifade eden Kestane; toplam metabolik hızınız hiçbir zaman sabit değildir. Aslında, elastik bir kavramdır ve uygun yiyecekler tüketildiğinde, hidrasyon, egzersiz ve takviyeler ile yükselebilir ve doğal olarak incelmenize yardımcı olabilir." dedi.

Kestane; metabolizmayı hızlandırmak için yapılabilecekleri maddeler halinde sıraladı:

  • Güne başlarken ilk yapmanız gereken 2 bardak ılık su içmelisiniz. Metabolizmayı daha fazla çalıştırır. Böylece daha fazla kalori yakmış olursunuz. Ilık su, aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasını sağlayacaktır. Sabah kahvaltıdan önce bir fincan Yeşil çay içmek güne dinç başlamanıza yardımcı olacaktır.
  • Uyandıktan sonra kahvaltınızı ilk 45 dakika içerisinde yapmaya özen gösterin. Bu şekilde metabolizmanız hızlanacaktır. Protein dolu bir kahvaltı, haşlanmış yumurta, yoğurt ve granola parfe, yulaf ezmesi ile güne başlamak için güzel bir başlangıç olacaktır.
  • Metabolizmayı hızlandırma için, susamasanız bile günde 3 litreye yakın su tüketmelisiniz. Su, yediğiniz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak sindirim sisteminin mükemmel çalışmasını sağlayacaktır.
  • Metabolizmanızın düzenli çalışması için 2-3 saatte bir beslenmelisiniz. Beslenirken fizyolojik besin piramidine mümkün olduğunca uymak gerekmektedir.
  • Eğer kişinin herhangi bir problemi yoksa gün içerisinde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan kahve içebilir. Bir fincan yeşil çay tüketimi sadece 2 kilokalori enerji içerir. Metabolizmayı hızlandırır, Kilo vermeyi kolaylaştırır ve vücut yağ oranını düşürmüş olur.
  • Hamur işleri ve kızartmalar metabolizmanızı ağırlaştırır, o nedenle tüketmekten kaçının. Kaliteli karbonhidrat alımında bir sakınca yok, ancak işlendiğinde tüm vitamin ve mineralleri kaybeden beyaz un ve pirinç gibi gıdaların metabolizmamız üzerinde yavaşlatıcı etkisi vardır.
  • Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt gibi protein ağırlıklı beslenme metabolizmanızı hızlandırır. Ancak protein miktarının günlük gereksiniminize göre ayarlanması çok önemlidir.
  • Haftanın 3-4 günü̈ orta tempolu 45 dakikalık yürüyüşler iyi gelecektir.
  • Özellikle lifli besinler tercih edilmelidir. Tükettiğiniz pirinç, buğday ve yulaf gibi tahılların tam tahıl olduğundan emin olun.
  • Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlar metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Her akşam 1 kâse yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı bu baharat karışımını ekleyerek tüketebilirsiniz.
  • Eğer tiroit ve hipertansiyon hastalığınız yoksa sabahları aç karnına 1 çay kaşığı tere tohumunu çok az balla karıştırarak tüketebilirsiniz.
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanseri Atlatan Erkeklerde İkinci Kez Kansere Yakalanma İhtimali Kadınlardan Daha Yüksek24 Ağustos 2021 Salı 20:30
  • Belçika’da hayvan öldürenlere 10 yıla kadar hapis ve 1.6 milyon Euro para cezası24 Ağustos 2021 Salı 12:32
  • ‘ABD’nin en uzun insanı’ yaşamını yitirdi24 Ağustos 2021 Salı 11:23
  • Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:30
  • Genç Yaşlarda Alkol Kullanımı Kan Damarlarının Erken Yaşlanmasına Neden Oluyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
  • Kanada’da Kilosu Yüzünden Terk Edilen Kadın, Gerçek Aşkı Buldu22 Ağustos 2021 Pazar 20:30
  • Hayatınızı Düzene Sokmanız İçin 8 Yol22 Ağustos 2021 Pazar 20:00
  • Ejderha Adam: Bilim insanları, insanın evrimine dair önemli bilgiler içeren kafatasıyla ilgili bilgileri paylaştı22 Ağustos 2021 Pazar 16:23
  • Yeni evli çiftler dikkat! Araştırmalara göre bakın ilk yıl kaç kilo alınabiliyor!22 Ağustos 2021 Pazar 09:58
  • Kardeşler Arası İdeal Yaş Farkı Nedir ?20 Ağustos 2021 Cuma 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti