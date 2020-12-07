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Güner Burgul Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

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Burgul’un cenazesinin bugün Lefkoşa’da defnedileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Güner Burgul’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.  
Güner Burgul Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Gençlik Dairesi eski müdürlerinden, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, emekli öğretmen Güner Burgul dün hayatını kaybetti. Güner Burgul, yaklaşık bir aydır Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Burgul’un cenazesinin bugün Lefkoşa’da defnedileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Güner Burgul’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.  

Cumhurbaşkanı mesjında, “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, emekli öğretmen Güner Burgul’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesine, sevenlerine ve KKTC Eğitim ve Spor Camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

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