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Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

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Bu yaz İstanbul'da bir restoranda geçirdiği kazadan sonra ameliyat edilen, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Milliyet Gazetesi baş yazarı 84 yaşındaki Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.
Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Bu yaz İstanbul'da bir restoranda geçirdiği kazadan sonra ameliyat edilen, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Milliyet Gazetesi baş yazarı 84 yaşındaki Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.

İstabul'daki Cipriani restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanamayla karşılaşması sonucu acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada “Güneri ağabeyi kaybettik” mesajını paylaştı.

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