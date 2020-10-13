Güneri Civaoğlu yazdı : Akıncı'nın Sicili temiz

Gazeteci yazar Güneri Civaoğlu Milliyetteki köşesinde KIBRIS ''MR''ı başlığıyla bir yazı yayınladı.

İşte yazının bir bölümü;

TEMİZ SİCİL

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da çok eskiden beri tanırım. Hakkında tek bir şaibe çıkmadı. Sicili temizdir. Rum yönetimiyle federasyondan yana politika izlemektedir. Sol eğilimlidir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da çok eskiden beri tanırım.

Hakkında tek bir şaibe çıkmadı.

Sicili temizdir.

Rum yönetimiyle federasyondan yana politika izlemektedir.

Sol eğilimlidir.

2. TUR ARİTMETİĞİ

Peki, oyları bu kadar birbirine yakın olan iki adaydan hangisinin şansı daha fazla.

Yani...

Geriye kalan yüzde 48 oy nasıl dağılır?

Kesin bir şey söylenemese de bir önceki koalisyon hükümetinin Başbakanı Tufan Erhürman faktörü önemli.

Erhürman da Başkanlık seçiminde adaydı.

Yüzde 21 oy aldı.

Erhürman’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi de Akıncı’nın Toplumcu Kurtuluş Partisi gibi federasyon yanlısı ve sol eğilimli.

Gözlemcilere göre bu yüzde 21 oyun önemli bir bölümü 2. turda Akıncı’ya kayabilir.

Ama...

Yüzde 51’e ucu ucuna gelen bu matematikte fireler olacaktır.

Akıncı sadece Tufan Erhürman’a verilmiş olan oylarla yüzde 51’i bulamayabilir.

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Cumhurbaşkanı seçimlerine katılan bir diğer aday Kudret Özersay yüzde 5 buçuk oy almıştı.

Özersay, Ersin Tatar hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’ydı.

Normalde onun oylarının Ersin Tatar’a gitmesi gerekir.

Ancak...

Ersin Tatar’ın ona danışmadan, onun da mutabakatını almadan Maraş sahilini halka açmak tavrı nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Koalisyon hükümeti bu yüzden dağılmıştı.

Siyasi bakış olarak Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi’ne yakın olmakla beraber, sırf bu Maraş anlaşmazlığı ve hükümetten kopma nedeniyle oylarını Ersin Tatar’a yönlendirmemesi mümkün.

Seçmenini serbest bırakması, tavsiyede bulunmaması da olası.

Böyle olursa federal çözüme karşı tabanı Tatar’a kayabilir.

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Cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Serdar Denktaş yüzde 4 buçuk oy almıştı.

Onun seçmeni sandığa giderse Ersin Tatar’a oy verir.

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Cumhurbaşkanı seçimlerine katılmış olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 5.36 oy aldı.

Arıklı’nın tabanını “Türkiye’den Kıbrıs’a yerleşen göçmenler oluşturuyor. Onların kesinlikle Ersin Tatar’a oy verecekleri açık.”

Sonuç...

Şimdiden bir tahminde bulunmak zor.