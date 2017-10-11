Güneş arabaları yarışıyor

Dünya Güneş Arabaları Yarışı, Avustralya’da başladı. Güneş enerjisiyle çalışan 42 araç 3 bin kilometrelik mesafede birinci gelmek için yarışacak. Yarışlara Türkiye’den de bir ekip katılıyor.

Avustralya'nın kuzeyinden güney kıyılarına dek sürecek Dünya Güneş Arabaları Yarışı başladı.

42 güneş enerjili aracın katıldığı yarış kuzeydeki Darwin kentinden başlayıp güneydeki Adelaide kentinde sona erecek. Araçlar 90 ile 100 kilometre hızla hareket edecek.

En hızlı süreye Japonya'nın Tokai Üniversitesi tarafından 2009 yılında ulaşılmıştı. Ekibe ait araç, kıtalar arası yarışı 29 saat 49 dakikada tamamlamıştı.

Belçika'dan Punch Powertrain ekibi ise cumartesi günkü deneme yarışlarında ortalama 83,4 kilometre hıza ulaşıp, 2,97 kilometreyi 2 dakika 3,8 saniyede tamamlayarak birinci olmuştu.

Ancak 2015 yılının şampiyonu Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nden Nuon'un da iyi bir şansa sahip olduğu düşünülüyor. Hollanda ekibinin direktörü Sarah Benninkbolt, "Bu yıl tüm araçlar çok farklı görünüyor ve tüm bildiğimiz iyi bir araca sahibiz. Son birkaç gündür çok iyi hareket ediyor ve kazanmak için her şeyi yapacağımıza güveniyoruz” dedi.

Uluslararası Güneş Enerjisi Federasyonu Direktörü Chris Selwood ise "Bu Bridgestone Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nın 30'uncu yılı ve yarışmacılar bunun bir parçası olmak istiyor. Güneş ışığıyla çalışan aracın boyutu sınırlandırılmadan güneş panelinin boyutunun azaltılmasına yönelik yeni düzenlemelerin zorluğuyla mücadele edecekler” dedi.

Yarışa ABD, Japonya, Almanya, Şili, Hollanda, İngiltere, Malezya, Belçika, İsveç, İran, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Güney Afrika, Polonya, Tayland, Türkiye, Kanada, Tayvan ve Avustralya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu ekipler katılıyor.