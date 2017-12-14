Güneş enerjisi alanında küresel işbirliği anlaşması imzalandı

Enerji üretim ve kullanımına maksimum tasarruf sağlayan solar enerji alanına Erkman Şirketler Grubu girişimi ile küresel destek sağlandı.

Solar enerjide dünya devi Jinko Solar, KKTC'de ısıtma ve soğutma, jeneratör satış ve kurulumu, turizm, emlak, inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende satış alanlarında 40 yıla aşkın süredir hizmet veren ŞemKa Co. Ltd ile güneş enerji sistemleri kurulumu konusunda distrübütörlük anlaşması imzaladı..

Lefkoşa Merit Hotel’de dün gerçekleşen imza törenine Erkman Şirketler Grubuna bağlı ŞemKa Co. Ltd ve Jinko Solar yetkilileri yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.

ERKMAN: “KKTC’yi Solar Enerji Alanında Küresel Alana Taşımanın İlk Adımlarını Attık”

Erkman Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım Erkman’ın konuşmasıyla başlayan imza töreninde, daha sonra Şemka Co. Ltd Şirket Koordinatörü Salih Tunar, Jinko Solar yetkilisi Ahmet Camuzcuoğlu ve Universal Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mertekçi söz aldı.

Erkman şirketler grubu kuruluşu olan Universal Bank olarak KKTC’yi uluslararası piyasalarda rekabet edebilir konuma getirme gayretlerine devam edeceklerini bildiren Dr. Şemsi Kazım Erkman, kısa süre önce dünyanın en büyük para transfer kuruluşu olan Ria ile yapılan işbirliğinin olumlu sonuçlarını kısa sürede almaya başladıklarını bugün atılan solar enerji alanındaki işbirliği ile yakın gelecekte KKTC halkına maksimum enerji tasarrufu alanında önemli kazanımlar sağlayacaklarını kaydetti.

Erkman’ın ardından Jinko Solar yetkilisi Ahmet Camuzcuoğlu hizmetlerini KKTC’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından Erkman Şirketler Grubuna bağlı Şemka Co. Ltd ile aktarmaktan gurur duyduklarını belirtirken, Şemka Co.Ltd Koordinatörü Salih Tunar,Jinko Soların, güneş enerjisi alanında küresel bir lider olduğunu, Jinko’nun, ürettiği panellerin 30 yılın sonunda %80 enerji verimliliğini garanti ettiğini, kullanılacak Jinko solar panellerin tamamının Avrupa’da üretildiğini, KKTC şartlarında var olan yüksek sıcaklık ve yüksek nemden en az etkilenen panel olduğunu, ŞEMKA olarak dünyanın enerji alanında yeni trendi solar enerji alanına yatırım yaparak ülke ekonomisine katkılarını sürdürdüklerini vurguladı.

Universal Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mertekçi de konuşmasında ülkeyi bir yandan küresel alana taşırken diğer yandan enerji sektörüne yatırımlarla refah ve kalkınmaya katkı sağlanmasına katkı koymaktan banka olarak gurur ve mutluluk taşıdıklarını ve Gelecek olan taleplere çok uygun faiz oranlarıyla kredi sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Şemka ve Jinko Solar yetkililerinin işbirliği anlaşmalarını imzalamaları ve kokteyl parti ile etkinlik tamamlandı