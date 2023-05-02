Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak kuruluşu arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü İmza Töreni” düzenlendi. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, "Biz bunu yaparken enerjisi yeterli olmayan hükümetlerin yok olacağı politikası ile yola çıktık" dedi.

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak kuruluşu SAN-HO Kuzey Enerji Şti Ltd. arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü İmza Töreni” düzenlendi.

Başbakan Ünal Üstel imza töreni öncesi bir basın açıklaması yaptı.

Ünal Üstel, ülkenin 20-30 yıl süresince enerji sorunu yaşamamak adına planlanlama yapılmasına gerektiğini söyledi.

"Türkiye’den kablo ile enerjiyi ülkemize getirmek için çalışmalara başladık” diyen Üstel, amaçlarının elektrik arz güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

Ünal Üstel’in konuşmasının devamı şu şekilde:

“Türkiye'den gelecek kablo ile enterkonnekte sisteme geçmek kaydı ile çalışmalar yaparken yeşil enerjinin önünü açmış olacağız... Türkiye'den gelecek olan kablo ile elektriğin süresini tamamlayana kadar bütün sektörlerin sıkıntı yaşamaması adına tedbirler alıyoruz. Biz bunu yaparken enerjisi yeterli olmayan hükümetlerin yok olacağı politikası ile yola çıktık. Bugün Turizm Sanayi Odası ile birlikte imzalayacağımız protokol hem sektörler içi hem temsilcilerimiz için hem de ülkemiz için hayırlara vesile olsun.”