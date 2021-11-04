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Güneş ışığı ve havadan yakıt üretecek sistem geliştirildi

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Bilim insanları, güneş ışığı ve havadan yakıt üretebilecek yeni bir sistem geliştirdiklerini söylüyor.
Güneş ışığı ve havadan yakıt üretecek sistem geliştirildi

Yeni sistem, laboratuvarların belirli bir amaç için kurgulanan, özel koşullarından ziyade arazi koşullarında çalışabilmesi sayesinde dikkatleri çekti.

Keşfin ardındaki mühendisler, sistemin nihayetinde havacılık ve denizcilik gibi alanlarda karbonsuz yakıt üretiminde kullanılabileceğini ama öncesinde önemli miktarda geliştirme ve yükseltme gerekeceğini ifade etti.

Sistem, insanlığın uçuş ve gemicilikten kaynaklanan karbondioksit salımının yüzde 8'inin ortadan kalkmasını sağlayabilecek yeni süreçler geliştirmeye yönelik daha

Mühendis Aldo Steinfeld ve meslektaşları, araştırmanın yürütüldüğü üniversite olan ETH Zürih'in çatısına sistemin çalışan bir versiyonunu kurdu. Sistem üç parçadan oluşuyordu: Havadan karbondioksit ve su alan bir hava yakalama ünitesi; güneş enerjisini yakalayan ve o malzemeleri karbon monoksit ve oksijen karışımına dönüştürmek için kullanan bir güneş ünitesi; ayrıca bu gazı yakıt olarak kullanılabilecek şekilde sıvıya dönüştüren başka bir ünite.

Sistem yeterince büyük olacak şekilde ölçeklendirilebilirse, halihazırda havacılık ve denizcilik pazarlarına enerji sağlayan, pek de yeşil sayılamayacak gazyağı talebini karşılaması mümkün.

Ancak bunun için büyük (Sahra Çölü'nün yaklaşık yüzde 0,5'i büyüklüğünde) üretim tesislerine ihtiyaç duyulacak ve yakıt başlangıçta gazyağından daha pahalı olacak.

Bu nedenle araştırmacılar politika desteği ve yakıta yönelik ilk yatırımı destekleyecek yolların bulunması gerektiğini belirtiyor.

Araştırma, 3 Kasım'da Nature'da yayımlanan "Güneş Işığından ve Havadan Gelen Alternatif Yakıtlar" başlıklı yeni makalede anlatılıyor.



* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Ata Türkoğlu

geniş bir girişimin parçası. Seçeneklerden biri, mevcut gazyağı ya da dizel gibi çalışacak fakat su ve karbondioksitle sentetik olarak üretilecek ve güneş enerjisini kullanacak alternatif yakıtlar üretmek.

Bilim insanları, böyle bir sistemin tekil parçalarını üretirken bazı başarılara ulaştı. Fakat gerçek dünya koşullarında kullanılabilecek şekilde, sistemin tamamını oluşturmanın çok daha zor olduğu görüldü.

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