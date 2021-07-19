Güneş Işığından Mahrum Kalmak Halsizliğe Neden Oluyor

Yaş ilerledikçe vücuda alınması gereken D vitamini miktarı da artar. D vitamini eksikliği depresyondan kemik erimesine kadar pek çok hastalığa zemin hazırlar.

D vitamini vücudumuz için vazgeçilmez vitaminlerin başında yer alır. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan D Vitamini, eksikliği durumunda birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Vücut tarafından sentezlenebilmesi nedeniyle D Vitamininin kaynağının besinler olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, D vitamine dair bilinmesi gerekenleri anlatıyor…

D vitamini,

Raşitizm hastalığını önler.

Kas kasılmalarına engel olur.

İnce bağırsaktaki emilimi gerçekleştiren fosfor ve kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar.

Kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesine engel olur.

Diş gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir.

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Hormonların düzenlenmesine yardımcı olur.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE SIK RASTLANIYOR

D vitamini vücudumuz için o kadar gereklidir ki, eksikliği vücudun sağlıklı işleyişini sandığımızdan daha fazla etkiler. Önemi bu kadar açıkken toplumumuzda D vitamini eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemidir.

Vücudun D vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe vücuda alınması gereken D vitamini miktarı da artar. Bu sebeple mutlaka yaş aldıkça daha fazla D vitamini alınmalı, kemiklerin ince ve kırılgan olmasının önüne geçilmelidir.

BU BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR MUSUNUZ?

Yorgunluk,

Vücutta ağrı,

Kemik ağrısı,

Yürümekte zorlanma,

Kuvvet kaybı,

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Eklemlerde ağrı,

Değişken ruh hali,

Uykusuzluk,

Depresyon,

Saç dökülmesi

EKSİKLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Yeterli güneş ışığı almamak,

Sadece besinlerden alınan D vitamininin yetersiz kalması ve takviye olarak alınmaması,

D vitamini ihtiyacını arttıran durumlarla karşı karşıya kalmak, (gebelik, obezite)

Koyu renk tenine sahip olmak,

Günün büyük kısmını kapalı ortamlarda geçirmek,

Cildin büyük bir kısmının kıyafetlerle kapalı olması.

RİSK GRUBU İÇERİSİNDE MİSİNİZ?

Kronik böbrek rahatsızlığı,

Karaciğer yetmezliği,

KistikFibrozis,

Hiperparatiroidi,

AIDS tedavisi,

Gebe ve emziren kadınlar,

Şişman çocuk ve yetişkinler.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Tedavi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini verilerek yapılır. Hastanın durumu, yaşı ve eksikliğin şiddetine göre en uygun tedavi şekli ve dozu belirlenir. Enjeksiyon, her gün ilaç almayı sevmeyen ya da unutan bireyler için idealdir. Tek doz ilaç enjeksiyonu 6 aylık ihtiyacı karşılayabilir. Ağızdan tedavilerde ise ilacın günlük, haftalık ya da aylık düzenli olarak alınması gerekir.

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