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Güneş, Koronavirüs salgınını yavaşlatabilir mi?

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Yazın Covid-19'a neden olan virüsün tamamen ortadan kalkmasa da yavaşlayabileceğine dair yeni bir çalışma yapıldı. 
Güneş, Koronavirüs salgınını yavaşlatabilir mi?

Yazın Covid-19'a neden olan virüsün tamamen ortadan kalkmasa da yavaşlayabileceğine dair yeni bir çalışma yapıldı. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Connecticut Üniversitesi’ndeki ekolojik modelleyicilerin yaptığı çalışma, yeni Koronavirüs'e karşı ultraviyole ışınların doğal bir silah olup olamayacağını anlamaya çalışıyor. Ultraviyole ışınların güneşin elektromanyetik yelpazesinin enerjik fakat görünmeyen parçası olarak ve DNA’ya verdiği zararla, virüsleri öldürmesiyle ve sağlıklı cilt hücrelerini kanserli hale getirmesiyle bilindiği belirtildi.

The New York Times’ın haberine göre, çarşamba günü internette paylaşılan ancak henüz hakem onayından geçmemiş çalışmada araştırmacılar, “Ultraviyole ışınların düşük Covid-19 yayılma oranıyla güçlü biçimde ilişkili olabileceğini ortaya koyduk” dedi. 

Ultraviyole ışınların etkilerine dayanarak yapılan tahminlere göre araştırmacılar hastalığın “yazın geçici olarak azalacağını, sonbaharda yeniden artacağını ve gelecek kış zirve yapacağını” öne sürdü. Ancak bilim insanları çalışmanın öngörülen sonuçları konusundaki belirsizliğin “yüksek” olduğu konusunda uyarıda bulundu. 

Her ne kadar virüsün yayılması ülkeden ülkeye büyük oranda farklılık gösterse de, Avustralya ve İran’ın bazı bölgelerinin de dahil olduğu sıcak hava durumlarının yaşandığı bölgelerde de hızla yayıldığı ifade edildi. 

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