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Güneş Kremi Dört Mevsim Kullanılmalı

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Güneş Kremi Dört Mevsim Kullanılmalı
Güneş Kremi Dört Mevsim Kullanılmalı

İyi bir cilt, özen ve devamlı bir bakım gerektirir. Güneş kremlerinin cildimize önemini, olmazsa olmazlığını vurgulayan Dr. Evşen Altunay, yazın en sıcak günlerini geçirirken güneşten korunmanın 360 derecelik yönünü ve güneş kreminin sadece yaz aylarına özel olarak kullanılmaması gerektiğini, diğer aylarda da sürekli kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Yaz sıcakları devam ederken, yılın bu en sıcak günlerinde cildimize özen göstermek daha da önem taşıyor. Ozon tabakasının incelmesiyle beraber güneşten gelen zararlı ışınların dünyada etkisi gittikçe artıyor. Bu durumda hem kendi cildinizi hem de çocuklarımızın cildini güneşin zararlı etkilerinden korumamız gerekiyor.

Güneş ışınları aslında çok güçlü bir D vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemi ve kemik sağlığına etkisi oldukça fazladır. Fakat güneş ışınları, cilde zarar veren ultraviyole ışınlarını da içerdiği için güneş cildimize karşı nazik davranmaz. Zamanla DNA'mıza ve kollajen, elastin gibi bağ doku elemanlarımıza zarar vererek ciltte lekelenme, kırışıklık, sarkma gibi yaşlanma belirtilerine ve hatta cilt kanserlerine neden olur. Cildimize zarar veren bu ışınlardan doğru güneş kremini seçerek ve kullanarak korunabileceğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Evşen Altunay konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KAPALI ORTAMDA DAHİ KREM SÜRÜN

"Güneşten cildi korumanın en etkili yolu güneş koruyuculardır. Güneş koruyucunun mutlaka güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürülmesi ve üç saatte bir de tekrarlanması gerekir. Çünkü güneş koruyucu içindeki kimyasal filtrelerin aktifleşmesi zaman alacaktır. Güneş kremlerini sadece yazın değil, dört mevsim kullanmak uzun vadede cildimize yapacağımız en önemli yatırımdır. Havanın kapalı olduğu bir kış gününde bile güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı güneş kremi kullanılmalıdır. Hatta kapalı ortamlarda dahi güneş, pencerelerden geçerek cilde ulaşabilmektedir. Bu sebeple çocuk yetişkin ayrımı yapmaksızın yaz-kış güneş kremi kullanılmasını öneririz."

PROBİTOYİK TÜKETEREK GÜNEŞTEN KORUNUN

Gün içerisinde güneşe karşı en etkin korunma yöntemi güneş koruyucular olsa da beslenme alışkanlıklarımız da güneşten korunmaya yardımcı olur. Özellikle hassas, deri kanserine yatkın veya melazma, vitiligo gibi deri hastalıkları bulunan kişilerin bazı besinleri tüketmesini önerdiğini söyleyen Dr. Evşen Altunay; "Son yıllarda yapılan çalışmalarda, Karotenoidler (Beta karoten, likopen, lutein, zeoksantin, astaksantin, xanthophylls), nar çiçeği ekstresi, polipodium leucotomos ekstraktı (Tropikal eğrelti otu), flavonoidler, yeşil çay, kakao ekstraktı, biberiye, greyfurt ve probiyotiklerin de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya destek olabileceği gösterilmiştir. Hastalarımız doktorlarına danışarak bu tarz destek ürünlerinden de özellikle yaz aylarında faydalanabilirler" dedi.

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