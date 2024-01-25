  • BIST 8178.12
  • Altın 1960.98
  • Dolar 30.2803
  • Euro 33.0701
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Güneş: Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği artırılacak

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki kurum arasındaki işbirliğinin artması hedefini ortaya koydu.
Güneş: Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği artırılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun ile görüştü.

Ziyareti, iki kurum arasındaki işbirliğini artırma yollarını görüşmek için yaptıklarını belirten Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, “Uzun yıllar işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaları güncellemek ve bunu sağlayacak işbirliği ve eğitim protokolüne hazırlık amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi. 

Güneş, iki kurum arasındaki veri akışının hızlandırılması, teknik altyapı ve sistemlerin yenilenmesi, altyapının uyumlaştırılması ve Meteoroloji Dairesi personelinin Türkiye’de düzenlenen eğitim programlarına davet edilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

-“İşbirliği protokolü imzalanacak”

“Önümüzdeki aylarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir teknik heyet misafirimiz olacak. Personelimizle yapacakları çalışmaların ardından elde edilecek çıktı, imzalayacağımız işbirliği protokolünün temelini oluşturacak” diyen Güneş, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yaptıkları ziyarette yoğun ilgi gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda da tüm imkanlarıyla KKTC’yi destekleyeceği bilgisini aldıklarını belirterek, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Volkan Coşkun Mutlu’ya teşekkürlerini iletti. Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş’in heyetinde Hava Meydanları Sorumlusu Mehmet Varoğlum, Teknik Bölüm Sorumlusu Aydın Hüseyin Uluboy ve II. Derece Gözlemci Yener Sarp yer aldı.

-Ercan’daki meteoroloji sistemleri…

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, Ercan Havalimanı’ndaki meteoroloji sistemleriyle ilgili de bir açıklamada bulundu. Güneş açıklamasında, Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri’nin ülkeye ulaştığını, yeni pistin çevresine yerleştirilecek olan bu sistemlerin bir buçuk ay içerisinde aktif hale getirilmesini ve hizmet veremeye başlamasını planladıklarını iletti.

Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri’nin kurulumu için altyapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Güneş, altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz sistemlerin kurulumuna geçileceğini ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuk ve yağmurlu hava etkisini sürdürecek...25 Ocak 2024 Perşembe 10:26
  • Res-Bir: İflas Edeceğiz!24 Ocak 2024 Çarşamba 15:04
  • 6 Kaçak mahkemede... 3 bin 528 gün olan da var, 801 gün olanda...24 Ocak 2024 Çarşamba 14:44
  • Sağlık raporunu sahteleyerek oturma izni aldı!24 Ocak 2024 Çarşamba 14:42
  • Kurucu Meclis üyesi Halil Paşa için Cumhuriyet Meclisi önünde tören düzenlendi24 Ocak 2024 Çarşamba 13:37
  • Rum Elektrik Dairesi’ne 19 Milyon dolar ödedik!24 Ocak 2024 Çarşamba 12:57
  • Maviş : “Okulların güçlendirme projesi, Türk Lirası ve enflasyona yenik düştü”24 Ocak 2024 Çarşamba 12:12
  • Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü...24 Ocak 2024 Çarşamba 11:55
  • İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı...24 Ocak 2024 Çarşamba 10:39
  • Bakanlıktan Güneye geçişlerdeki düzenlemelere ilişkin açıklama...24 Ocak 2024 Çarşamba 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti