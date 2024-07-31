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Güneş parkı için bin 400 çam ağacı kesilecek

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“Cyprus Solar Thermal Ltd” isimli şirketin Güney Lefkoşa’ya bağlı “Lithrodonta”, “Katalionta” ve “Mathiati” köyleri arasındaki bölgeye 180 MW gücüne sahip Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkını inşa etmeyi planladığı haber verildi.
Güneş parkı için bin 400 çam ağacı kesilecek

Çevresel Etki Değerlendirme raporunda kayda geçirildiği üzere elektrik enerjisi üretim tesislerinin inşa edilmesi ve faaliyete konması için 25 yaşını geçmiş bin 400 çam ağacı kesileceğini yazan Fileleftheros gazetesi, çalışmalardan daha genç ağaçların etkileneceğini de kaydetti.

Güneş parkı için imar edilecek parsellerin toplam alanının 3 milyon 372 bin 941 metrekare olduğunu yazan gazete, tesislerin kaplayacağı alanın büyüklüğünün ise çalışma kapsamındaki parsellerin toplam alanının yaklaşık yüzde 73’ünü oluşturduğunu ifade etti.

Güneş parkının yaklaşık 2 buçuk milyon metrekarelik bir alanı kaplayacağını da kaydeden gazete, projenin yıllık 300.000 MWh enerji üretmesinin hesaplandığını iletti.

Gazete proje kapsamında 264 bin 712 güneş paneli yerleştirileceğini de ekledi.

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