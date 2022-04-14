Güneş Patlamasından Elektrik ve İnternet Sistemlerinde Sorun Yaratabilir

Güneş’te gerçekleşen bir patlamanın ardından Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi. Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Güneş'te bu hafta meydana gelen patlamalar, uzmanları endişelendirdi. Dünya'nın bu patlamalar neticesinde jeomanyetik fırtınaların hedefi olduğunu belirten ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) program koordinatörü Bill Murtagh çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Star'ın haberine göre Murtagh, “Son yıllarda son derece az faaliyet vardı. Ancak şimdi bu güneş döngüsü içinde arttığını gözlemledik. Gelecek güneş döngüsünde maksimuma ulaşacak. Bunun 2025'te olmasını bekliyoruz. Bu bir çeşit uyanma aşaması” dedi.

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman olan Dr. Tamitha Skov ise Twitter hesabından konu hakkında paylaşımda bulunarak farklı bir tarih verdi. Skov’un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan’da Dünya’ya çarpacak.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLUR?

Daily Star'ın haberine göre, NOAA, güneş fırtınasını güçlü olarak derecelendirdi ve en kötü senaryoyu açıkladı. Buna göre güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir.

Ancak bu korkutucu gelişmelerin yanı sıra olumlu bir haber de var, güneş fırtınaları Dünya'ya zarar vermeyip Kuzey Işıkları gibi inanılmaz manzaralara da sebep olabilir.

NOAA, yaklaşan jeomanyetik fırtına için, “Bu fırtınalar, Dünya'nın manyetosferindeki akımlarda, plazmalarda ve alanlarda büyük değişiklikler üreten güneş rüzgarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor” dedi.