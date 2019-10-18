Güneş Sigorta'da istifa depremi

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olan Güneş Sigorta’nın Kıbrıs Acentesinde görev yapan üst düzey yetkililerin, Türkiye’den gelen bir direktif sonrasında istifa etmelerinin istendiği öne sürülüyor.

Türkiye’den gelen direktif üzerine, Güneş Sigorta Kıbrıs Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Hasar Sorumlusu ile hesaplardan sorumlusu bir yetkilinin istifalarını sundukları ileri sürülüyor. İstifa isteminin nedeni açıklanmazken, yaşanan istifa depremi birçok nedenlerle ilişkilendiriliyor.

Bilindiği gibi, TC Kalkınma Bankasının vermiş olduğu krediler ile ilgili sigorta poliçe tanzim yetkisi, Güneş Sigorta’ya verilirken, bunlar ile ilgili poliçeleri tanzimi de yine Güneş Sigorta tarafından gerçekleştirilmekteydi.

Güneş Sigorta Kıbrıs ayağındaki istifa depremi büyük yankı uyandırırken, AKP hükümeti yetkilileri tarafından verildiği öne sürülen direktif sonrasında, Güneş Sigorta’ya atanacak olan üst düzey bürokratların kimlikleri de merak konusu oldu