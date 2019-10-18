  • BIST 98.586
  • Altın 276,905
  • Dolar 5,7810
  • Euro 6,4356
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Güneş Sigorta'da istifa depremi

» »
Türkiye’nin önde gelen Sigorta Şirketlerinden ‘Güneş Sigorta’nın Kıbrıs ayağındaki üst düzey yetkililerin, görevlerine son verildiği öğrenildi
Güneş Sigorta'da istifa depremi

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olan Güneş Sigorta’nın Kıbrıs Acentesinde görev yapan üst düzey yetkililerin, Türkiye’den gelen bir direktif sonrasında istifa etmelerinin istendiği öne sürülüyor.

Türkiye’den gelen direktif üzerine, Güneş Sigorta Kıbrıs Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Hasar Sorumlusu ile hesaplardan sorumlusu bir yetkilinin istifalarını sundukları ileri sürülüyor. İstifa isteminin nedeni açıklanmazken, yaşanan istifa depremi birçok nedenlerle ilişkilendiriliyor.

Bilindiği gibi, TC Kalkınma Bankasının vermiş olduğu krediler ile ilgili sigorta poliçe tanzim yetkisi, Güneş Sigorta’ya verilirken, bunlar ile ilgili poliçeleri tanzimi de yine Güneş Sigorta tarafından gerçekleştirilmekteydi.

Güneş Sigorta Kıbrıs ayağındaki istifa depremi büyük yankı uyandırırken, AKP hükümeti yetkilileri tarafından verildiği öne sürülen direktif sonrasında, Güneş Sigorta’ya atanacak olan üst düzey bürokratların kimlikleri de merak konusu oldu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MDP, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hakaret eden Ahmet Çakar hakkında İstanbul’da yargı süreci başlattığını açıkladı18 Ekim 2019 Cuma 12:24
  • Akıncı: “Gençlerimizin başarısı, ülke olarak hepimizi gururlandırıyor”18 Ekim 2019 Cuma 11:54
  • Hükümetin “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" dün akşam iskele'de yapıldı18 Ekim 2019 Cuma 11:40
  • Sağlık Bakanı Pilli’den pazar günkü maratona destek18 Ekim 2019 Cuma 11:32
  • Gazimağusa Hastanesinde Başhekim krizi !..18 Ekim 2019 Cuma 11:15
  • Hurda PVC telefon kablosu ile hurda demir malzemeleri açık artırmayla satılacak18 Ekim 2019 Cuma 11:06
  • Fatih Çırakçı 30 yıl hapse mahkum edildi18 Ekim 2019 Cuma 10:55
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Trump Kıbrıs için twitt atmaz ise 3’lü var ama müzakare yok!18 Ekim 2019 Cuma 10:54
  • Çakıcı: Barıştan yana tavrımızın haklılığı ateşkesle kanıtlandı18 Ekim 2019 Cuma 10:30
  • T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd: “Devlete borcumuz yok"18 Ekim 2019 Cuma 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti