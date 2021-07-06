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Güneş Sirius Kavuşumu Nedir?

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Yılda 1 kez gerçekleşen ve kadim medeniyetlerde yılın en şanslı günü kabul edilen Sirius Güneş Kavuşumu, nadir görülen bir doğa olayı olarak kabul ediliyor.
Güneş Sirius Kavuşumu Nedir?

Yılda 1 kez gerçekleşen ve kadim medeniyetlerde yılın en şanslı günü kabul edilen Sirius Güneş Kavuşumu, nadir görülen bir doğa olayı olarak kabul ediliyor.

Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenen Sirius sabit yıldızı, Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır.

"Kutsal yıldız" olarak da bilinmesi ile birlikte bu önemli gün şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir ve senede bir kez gerçekleşir.

Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu'nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.

Sirius astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir ve 72 yılda 1 derece ilerleme yapar.

Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Temmuz 2021 saat 08.09'da kavuşum açısı gerçekleşti. Bu kavuşum 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

SİRİUS NEDİR?

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir.

Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur.

Sirius, farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.

Sirius ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşur. Türkçe'de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir.

Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.

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