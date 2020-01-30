Güneş yüzeyinin en ayrıntılı fotoğrafı çekildi

Dünyadan 149 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş mercek altında. ABD'deki dev teleskop yardımıyla Güneş’in yüzeyinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü elde edildi.

Hawai’de yüksekliği üç bin metreyi bulan Haleakala volkanının zirvesine yerleştirilen dev teleskopla, Güneş yüzeyinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü elde edildi.

Çapı 1 milyon 400 bin kilometre olan Güneş’in yüzeyinde hücre benzeri yapılar görülüyor.

Sıcak gaz yayan bu yapılardan her biri yaklaşık Türkiye büyüklüğünde.

Bilim insanları, teleskobun elde ettiği ayrıntılı görüntülerle, Güneş’in dinamik yapısını mercek altına almayı hedefliyor. Bu yolla güneşteki patlamaların daha doğru şekilde tahmin edilebileceği belirtiliyor.