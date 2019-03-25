Antalya’da 8 yaşında yakalandığı deri hastalığının tedavisi bulunmayan bir cilt kanserine dönüşmesi sonrası hayatı kararan Sibel Oflas’ın vücudundaki kanser tümörleri hızla yayılmaya başladı. Hastalığının güneş ışınlarına maruz kaldıkça daha da hızlı yayıldığını ifade eden Oflas, "Güneş bende DNA mutasyonuna ve kansere neden oluyor. Benim için yaz demek, kabus demek. Yazın gelmesini hiç istemiyorum" diye konuştu

"Güneş bende DNA mutasyonuna ve kansere neden oluyor. Benim için yaz demek, kabus demek. Yazın gelmesini hiç istemiyorum" diye konuştu