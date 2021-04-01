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Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.
Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında yapılacak.

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