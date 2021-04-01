Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek açıklamasına göre kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında yapılacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek açıklamasına göre kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında yapılacak.
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