Güneşköy'de Avlanma Yasağını İhlal Eden Gencin Facebook Paylaşımı Soruşturuluyor

Güneşköy'de Yaban Hayatını Düzenleme Yasası İhlali: O.Y.(E-20), Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Paylaşımla Yasadışı Avlanma İddiasıyla Soruşturuluyor"

3 Ocak 2024 tarihinde Güneşköy'de, O.Y.(E-20) adlı bireyin kendi Facebook sosyal medya hesabı üzerinden her av günü için belirlenen yasal av sayısının üzerinde (2 adet ova tavşanı) ölü av hayvanını içeren bir görsel paylaştığı tespit edildi. İlgili şahıs hakkında başlatılan yasal işlem kapsamında soruşturma devam ediyor. Güneşköy'de yaşanan bu olay, yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket iddialarıyla gündemde. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım, doğa koruma kurallarının ihlaliyle ilgili ciddi bir soruşturmanın başlatılmasına yol açtı