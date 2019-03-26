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Güneşli havaya aldanmayın Meteoroloji dairesi yine uyardı

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Meteoroloji Dairesi’nin 1 Nisan’a kadar olan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve Perşembe günleri dışında genellikle parçalı bulutlu olacak.
Güneşli havaya aldanmayın Meteoroloji dairesi yine uyardı

Yarın ve perşembe günü ise sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

İç kesimler ve sahillerde en yüksek hava sıcaklığı 18 ile 21 dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

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