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Güneşoğlu: KTFF Başkan Adaylığına Sıcak Bakıyorum

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Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Güneş Güneşoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığına sıcak baktığını belirtti.
Güneşoğlu: KTFF Başkan Adaylığına Sıcak Bakıyorum

Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Güneş Güneşoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığına sıcak baktığını belirtti.

Güneşoğlu, kendisine bu yönde talepler geldiğini, adaylığın gündeminde olduğunu ve sıcak baktığını ifade etti. Sekiz yıl Dumlupınar’da başkanlık yaptığını belirten Güneşoğlu, başkanlıktan sonra spor camiasından kopmadığını, KTFF’de haziran ayında yapılacağı duyurulan genel kurul öncesinde kendisine başkan adaylığı yönünden talepler geldiğini belirtti.

Güneşoğlu, bundan dolayı başkan adaylığını gündemine aldığını, henüz kesin kararını vermediğini, taleplerin artması halinde görevden kaçmayacağını da ifade ederken, gelece olan taleplere göre değerlendirme yapacağını sözlerine ekledi.(MHA)

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