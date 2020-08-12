  • BIST 1.114
  • Altın 456,113
  • Dolar 7,2760
  • Euro 8,5800
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Güneş’te patlamalar: Birkaç gün içinde dijital hayat durabilir

» »
Güneş’te gözlemlenen ve Mars büyüklüğünde olduğu belirtilen bir lekenin gelecek birkaç gün içinde Dünya’daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği belirtiliyor.
Güneş’te patlamalar: Birkaç gün içinde dijital hayat durabilir

Güneş’te gözlemlenen ve Mars büyüklüğünde olduğu belirtilen bir lekenin gelecek birkaç gün içinde Dünya’daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, Güneş’te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın Dünya’ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi.

NTV'nin haberine göre güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya’daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.

Yeni güneş lekesi, ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan amatör gökbilimci Martin Wise tarafından tespit edildi. Trenton'dan görüntü alan amatör astronom Martin Wise tarafından gözlemlendi. Ardından bilim insanları harekete geçti.

Space Weather’ın raporlarına göre, AR2770'in, Dünya atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun Güneş patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor.

Elektromanyatik sistemler bozulabilir

NASA'nın belirttiğine göre, Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımınn gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen ışık olayları gerçekleşiyor.

Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.

Öte yandan bu patlamalar, yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde frekeansların boyutu da ölçülebiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maskeyle sıcak havalarda serin kalmanın yolu var mı?08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:36
  • Dünyada yaklaşık 700 milyon insan 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor06 Ağustos 2020 Perşembe 22:33
  • Kovid-19 Karantinasında Kadınlar Erkeklerin 4 Katı Ücretsiz İş Yaptı06 Ağustos 2020 Perşembe 11:12
  • İstanbul Sözleşmesi eyleminden kovulan Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:53
  • Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:39
  • 340 yıllık bilgi değişti: Spermler simetrik değil, dolanarak yüzüyor04 Ağustos 2020 Salı 09:41
  • Bacağından ısıran köpek balığına sörf tahtasıyla vurarak ölmekten kurtuldu03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:00
  • Araştırma: Rus kadınları kocalarını en çok Türkiye’de aldatıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 20:30
  • İstanbul'da Çaldığı otomobili 25 bin lira karşılığında sahibine geri veren hırsız yakalandı03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:45
  • La Casa de Papel’in 5. sezonunda Profesör, Alicia ile aşk yaşayarak Lizbon’a ihanet mi edecek?03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti