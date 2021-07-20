Güneş ışınları cilt yapısında bulunan melanin yapısını parçalar. Bu ışınlara maruz kaldığı için parçalanan melanin ise cilt renginde koyulaşma başlar. Güneş yanıkları nedeniyle yanan ciltte de meydana gelen kararma kimi kişileri rahatsız eder. Bu yüzden doğal yöntemler ile cildin beyazlaması için uygulamalar yapılabilir. İşte merak edilen güneşte yanan cilt ne zaman açılır? Güneşte kararan cilt nasıl beyazlar?

Güneşte uzun süre kalmak ciltte yanıkların oluşmasına yol açar. Güneş yanığı 5 ila 7 gün içerisinde geçip, derideki soyulmalar tamamlansa da cildin renginin açılması daha uzun sürebilir. Bu kapsamda güneş yanığından meydana gelen cilt kararmalarının daha kısa sürede beyazlaması için farklı uygulamalar tercih edilebilir. Gelin hep birlikte güneşte yanan cildin ne zaman ve nasıl açılacağına detaylıca bakalım.

GÜNEŞTE YANAN CİLT NE ZAMAN AÇILIR?

Güneş ışınları içerisinde pek çok UV ışığı bulunur. Bu ışınlara güneş kremi ya da koruyucu uygulamalar yapılmadığı ve uzun süre maruz kalındığı takdirde ciltte güneş yanıkları meydana gelir. BU güneş yanıklarının cilt rengi yapısını oluşturan melanini parçalamasıyla cilt renginde de koyulaşma ve kararma olur. Güneşte yanmanın iyileşme süresi 1 haftada gerçekleşir. Ancak daha ileri yanıklar 2 haftayı aşabilir. Güneşte yanan cilt renginin açılmaya başlama süresi de bu yanma, kabuklanma ve soyulma döneminin ardından gerçekleşir. Herhangi bir bitkisel tedavi ya da uygulama yapılmadan, doğal süreçte güneşte yanan cildin beyazlayarak eski haline dönme süresi 1 ayı bulabilir. Cildin eski rengine kavuşması içi banyo sırasında keseleme yapılarak cildin kendini yenilemesi ve ölü derilerden arındırılması da bu süreci hızlandırabilir.

GÜNEŞTE KARARAN CİLT NASIL BEYAZLAR?

Güneşte yanma ile meydana gelen cilt kararmalarının daha kısa sürede beyazlaması için farklı doğal uygulamalar tercih edilebilir. Evde, kolay malzemeler ile pratik bir şekilde yapılabilecek cilt beyazlatma yöntemleri şunlardır:

Pirinç suyu toniği: Pirinç suyu içeriğindeki maddeler ile Asya bölgelerinde eski çağlardan bu yana cilt beyazlatma yöntemi olarak kullanılır. Pirinç suyu toniğinin yapılması da uygulanması kadar kolaydır. Bu toniği hazırlamak için pirinci haşladıktan sonra suyunu ayırmalısınız. Süzülen ve soğuyan pirinç suyunu bir kapta saklayarak gün içinde cildinize uygulayabilirsiniz.

Yoğurt maskesi: Yoğurt içerisinde laktik asit bulunur. Bu laktik asit maddesi cilt beyazlatmak için fayda sağlar. Kullanılması önerilen ev yoğurdudur. Katkı maddesi olmayan doğal yoğurtlar ile cildinize maske yapabilirsiniz. Bu maske kuruyana kadar bekleyip ardından ılık su ile yıkamalısınız. Daha etkili bir maske elde etmek için yoğurt içine bal ya da yulaf da ilave edebilirsiniz.