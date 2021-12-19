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Güneşte Yürüyüş MS' e Yakalanma Riskini Düşürüyor

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Güneşte Yürüyüş MS' e Yakalanma Riskini Düşürüyor
Güneşte Yürüyüş MS' e Yakalanma Riskini Düşürüyor

Güneş altında 30 dakika yürümek, çocuk ve gençlerde MS hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde azaltıyor.

MS, bir merkezi sinir sistemi hastalığı ve dünyada 3 milyon kişi bu hastalıkla mücadele ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bilim dergisi Neurology'nin son araştırmasına göre, güneş ışığı, MS hastalığı için önleyici rol oynuyor.

Araştırmada 3-22 yaş arasındaki 332 MS hastasının verileri incelendi. Bu veriler benzer yaş grubu ve cinsiyetteki 534 sağlıklı kişilerin verileriyle eşleştirildi.

30 dakika güneş ışığı altında yürümenin, çocuk ve ergenlerde MS hastalığı riskini yarı yarıya azalttığı belirlendi.

MS'in sebeplerinden birisi de D vitamini eksikliği

Uzman Dr. Özlem Aksoy Özmenek, “MS birçok sebepten oluşabiliyor. Bunlardan birisi de son dönemlerde gündeme gelen D vitamini eksikliği. 30 dakika ile 1 saat aralığında yürüyüş yapıldığında bu risk azalmasının yüzde 81'e kadar yükseldiği görülmüş" diye konuştu.

Coğrafi veya kişisel nedenlerden dolayı güneş ışığından faydalanamayan kişiler için uzmanlar, D vitamini takviyesi ve düzenli egzersiz öneriyor.

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