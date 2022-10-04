  • BIST 3.462,55
  • Altın 1018.958
  • Dolar 18.5624
  • Euro 18.3513
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Güneş’teki en güçlü patlamayı görüntülediler: Uyarı geldi

» »
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş üzerindeki son dönemdeki en kuvvetli patlamayı görüntülemeyi başardı. Fakat uzmanlar Güneş'teki patlamanın Dünya üzerindeki yaşamı etkileyebileceğini açıkladı.
Güneş’teki en güçlü patlamayı görüntülediler: Uyarı geldi

NASA, 2 Ekim’de Güneş’in yüzeyindeki kuvvetli patlamayı görüntülemeyi başardı. NASA tarafından yapılan paylaşımda Güneş’teki patlama açıkça görülürken bazı yetkililer ise bu durumun Dünya üzerindeki gündelik yaşamı etkileyebileceğini öne sürdü.

Bilim insanları Güneş üzerinde önümüzdeki günlerde de benzer patlamaların olabileceğini açıklarken bu hareketliliğin radyo dalgalarını, telefon şebekelerini, elektrik bağlantılarını ve navigasyon sistemlerini etkileyebileceğini açıkladı. NASA tarafından yapılan açıklamada bu patlamanın X sınıfında olduğu ve bu kategorinin de en şiddetli Güneş patlamasına denk geldiği de belirtildi.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlem Evi tarafından kaydedilen bulgularla ilgili olarak yetkililer, “Uzayda görevdeki astronot ve mekikler etkilenebilir” açıklamasını yaptı.

ABD’nin bazı bölgelerini etkisi altına alan Ian Kasırgası devam ederken, ABD’li yetkililer birçok noktada telsiz bağlantılarının koptuğunu ve şebekelerde sıkıntı yaşanabileceğini açıkladı. İngiliz medyasında yer alan haberde de önümüzdeki günlerde devam edecek patlamaların etkisinin hissedilebileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim krizi ağaçları tehdit ediyor28 Eylül 2022 Çarşamba 13:24
  • Almanya’da buzullar eriyor27 Eylül 2022 Salı 15:56
  • Jüpiter 59 yıl sonra Dünya'ya en yakın geçişini yapacak25 Eylül 2022 Pazar 22:14
  • Kalpleri hemen kırılıyor24 Eylül 2022 Cumartesi 13:18
  • Dünya dışında yaşam var mı? Japonya’dan heyecanlandıran açıklama23 Eylül 2022 Cuma 23:24
  • Dünya manzaralı otelin detayları ortaya çıktı23 Eylül 2022 Cuma 22:19
  • İnsanlar neden birbirini öper?22 Eylül 2022 Perşembe 14:38
  • Şaşırtan iddia: ABD hükümeti uzaylılara alıştırmak için TV dizisi sipariş etmiş20 Eylül 2022 Salı 23:23
  • Kutuplar tekrar dondurulabilir mi?19 Eylül 2022 Pazartesi 09:34
  • Bilim insanından şaşırtıcı iddia: Uzaylıları keşfetmeye 25 yıl kaldı17 Eylül 2022 Cumartesi 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti