Güneş’ten çıkan devasa bulut astrofotoğrafçı tarafından yakalandı

Amatör bir astrofotoğrafçı, Güneş'ten saatte 100.000 mil hızla fırlayan bir bulutu çekti.

ABD eyaleti Arizona’da yaşayan Andrew McCarthy, son haline getirebilmek için altı saat boyunca 1 milyondan fazla fotoğraf çektiğini ancak yine de yarısını çekebildiğini söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, enerjik ve yüksek oranda manyetize edilmiş, aşırı ısıtılmış gazın püskürtülmesi veya koronal kütle atımı (CME), McCarthy’nin şimdiye dek tanık geldiği en büyük Güneş çıkıntısı oldu.

McCarthy’nin Güneş’i gözlemlediği gün, aynı zamanda, yıldız üzerinde küçük bir Güneş fırtınasının alevlendiği gündü. Ancak, fırtına en düşük kategoride yer aldığı için Dünya’dan görülememiş olabilir.

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Olayı canlı tweet’leyen McCarthy’ye göre, plazma bulutu dev çıkıntıdan görünmeye başladı ve sonra koparak saatte yaklaşık 100.000 mil hızla uzaya uçtu.

Görüntüler, McCarthy’nin modifiye edilmiş beş inçlik bir refraktör teleskobu kullanılarak çekildi.

Yavaş yavaş büyümeye başlayan bulut, önce 200.000 mil’e ve ardından 600.000’e ulaştı, ardından bir milyona ulaştı ve uzayda dağıldı.