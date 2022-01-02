Güney Afrika' da Panik: Parlamentoda Yangın Çıktı

Güney Afrika’nın Cape Town’da bulunan parlamentosunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı… Yerel medyada yer alan haberlerde, binanın çatısının yandığı ve dumanların yükseldiği görülüyor.
Cape Town’da yetkililer yangının binanın üçüncü katında çıktığını ve ofis binasıyla spor salonuna sıçradığını duyurdu. Fransız haber ajansı AFP, itfaiye erleriyle güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğunu ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Öte yandan yerel medya yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini duyurdu.
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