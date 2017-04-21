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Güney Afrika'da 17 banka protesto edildi

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Güney Afrika'da 17 banka protesto edildi
Güney Afrika'da ülkenin en büyük bankalarından ABSA'nın da aralarında olduğu 17 banka, manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle protesto edildi.

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'daki protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.     

Pankartlar taşıyan grup, Güney Afrika yöresel dansları da yaparak söz konusu bankalara tepkilerini dile getirdi.     

Güney Afrika İşçi Sendikası Kongresi (COSATU) üyesi DumisaniDakile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bankaların ülkenin refahını engelleyecek faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.     

Bankaların ülke ekonomisine verdiği zarara dikkati çekmek için protesto kararı aldıklarını belirten Dakile, ABSA yetkililerinden 48 saat içinde konuyla ilgili yanıt beklediklerini sözlerine ekledi.     

Güney Afrika Rekabet Komisyonu geçen şubat ayında ülkedeki 17 bankanın dolar alım ve satımı sırasında manipülasyon yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.     

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