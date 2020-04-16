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Güney Afrika'da aslanlar yollara çıktı

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Güney Afrika'da aslanlar yollara çıktı
Güney Afrika'da aslanlar yollara çıktı

Güney Afrika'nın her yıl binlerce turist çeken Kruger Ulusal Parkı'ndaki aslanlar, parkın yanından geçen ve normalde ziyaretçilerin karavan ya da arabalarını park ettiği yola çıktı.

Bir süre burada gezen aslanlar, daha sonra boş yolda dinlemeye başladı.

Kruger Ulusal Parkı'nda çalışan bir görevli, aslanların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Ülkede Nisan sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ulusal parkların tümü ziyaretçilere kapalı.

Bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde vaka görülen Güney Afrika'da, koronavirüs sebebiyle 34 kişi hayatını kaybetti.

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