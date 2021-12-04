  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Güney Afrika’da Covid-19 Vakaları Dört Katına Çıktı

» »
Güney Afrika'da Covid-19 vakaları son dört günde neredeyse dört kat arttı ve ülke dördüncü pandemi dalgasına girerken Omicron varyantının bulaşıcılığına dair endişeler çoğaldı.
Güney Afrika’da Covid-19 Vakaları Dört Katına Çıktı

Güney Afrika Salı günü 4 bin 373 olan yeni Covid-19 vaka sayısı dün 16 bin 55’e yükseldi. Vakaların yüzde 70’nin Omicron varyantı taşıdığı belirlendi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından yayınlanan verilere göre, Cuma günkü rakamlarla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana ülkedeki toplam Covid-19 vakası sayısı 3 milyonu aştı.

Pozitiflik oranının yüzde 24’3 arttığını belirten enstitü, yeni vakalardan bazılarının daha önce Covid-19’a yakalanmış ve Omicron varyantı ile yeniden enfekte olmuş kişiler olduğunu açıkladı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde mikrobiyolog olarak görev yapan Profesör Anne von Gottberg yeniden bulaşmalarda beklediğimizin üzerinde bir artış olduğunu belirterek, ancak verilerin hastalığın daha az şiddetli olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, Omicron salgınının şu anki merkez üssü olan ülkenin Gauteng eyaletine bir ekip yerleştireceklerini duyurdu.

DSÖ Afrika bölgesel acil durum direktörü Dr. Salam Gueye, DSÖ’nün ayrıca Omicron’un da tespit edildiği Botsvana’da tıbbi oksijen üretimini ve dağıtımını artırmak için teknik yardım sağlayacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mogadişu'da bombalı saldırı25 Kasım 2021 Perşembe 11:34
  • Somali'deki kuraklık milyonlarca çocuğu tehdit ediyor24 Kasım 2021 Çarşamba 19:40
  • Kenya'da, aşı olmayanlar yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacak22 Kasım 2021 Pazartesi 10:44
  • 100’den fazla mahkum cezaevinden toplu firar etti!21 Kasım 2021 Pazar 20:22
  • Sudan'da Yönetim Krizini Sona Erdiren Siyasi Anlaşma İmzalandı21 Kasım 2021 Pazar 18:02
  • Afrika'nın en büyük veri sızıntısı: Afrikalı liderin yakınlarına milyonlarca dolarlık kamu fonu aktarıldı20 Kasım 2021 Cumartesi 12:47
  • Tunus Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı15 Kasım 2021 Pazartesi 20:12
  • Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam, Başkanlık Seçimleri İçin Aday14 Kasım 2021 Pazar 14:04
  • Libya Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin zamanında yapılacağını duyurdu14 Kasım 2021 Pazar 11:45
  • Mısır'ı Akrepler Sardı: 3 Kişi Öldü, 450 Kişi Yaralandı13 Kasım 2021 Cumartesi 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti