Güney Afrika'da en çok mutasyon geçiren Kovid varyantı saptandı: Muhtemelen aşıya karşı çok dirençli

Yeni tip koronavirüsün bugüne dek en çok mutasyon geçirmiş varyantının saptandığı Güney Afrika'daki C.1.2 varyantının çok hızlı mutasyona uğramasından mütevellit daha bulaşıcı ve antikorlara karşı daha dirençli olabileceği belirtildi.

Kovid-19 pandemisiyle mücadelede can simidi olarak görülen aşıların sağladığı korumayı delerek bulaşan Delta gibi varyantlarla uğraşılırken, Afrika'dan kötü haber geldi.

Güney Afrika'da 30'dan fazla araştırmacının yürüttüğü çalışmada C.1.2 adı verilen ve virüsün çok sayıda mutasyonundan oluşan yeni Kovid-19 varyantının seleflerinden daha bulaşıcı ve antikorlara karşı daha dirençli olabileceği belirtildi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizileme Platformu'ndan bilim insanlarının araştırmasına göre ilkin Mayıs 2021'de Güney Afrika'da saptanan C.1.2 varyantı, o zamandan beri Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mauritius, Çin, Yeni Zelanda, Britanya, İsviçre, Portekiz gibi bir dizi ülkede görüldü.

Antikor korumasından kaçış kabiliyeti

Araştırmacıların medRxiv.org sitesinde yayımladığı makalede, C.1.2'nin koronavirüse karşı doğal olarak veya aşıların yardımıyla sağlanan antikor korumasından kaçış kabiliyetine dikkat çekildi.

Diğer varyantların iki katı mutasyon oranına sahip

Ancak yılda yaklaşık 41.8, yani diğer varyantların iki katı mutasyon oranına sahip C.1.2'nin antikorlardan kaçma kabiliyeti ile bulaşıcılığından bile daha endişe verici yanının ek mutasyonların yığılmaya devam etmesi olduğu belirtildi.

Evrimi devam ediyor

Bu kısa süreli evrimsel artış döneminin Alfa, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğü kaydedilerek tek bir olayın ardından gelen vakalardaki artışın daha hızlı mutasyon oranlarına yol açtığı izahatı getirildi.

C.1.2 dizilimlerinin yarısından fazlasında 14 mutasyon var, ancak bazı dizilimlerde ek mutasyonlar fark edildi ki, bu da silsile içindeki evrimin devam ettiğini gösteriyor.

Mutasyonların, koronavirüs tarafından insan hücrelerine girmek için kullanılan, daha dayanıklı olmasını sağlayan ve nötralize olmasını daha zorlaştıran spike protein içindeki genetik kodun çoklu ikamelerini ve silinmesini içerdiği aktarıldı.

Daha önceki varyantlara yakalananlar da tehlikede

Mutasyonların kombinasyonunun yanısıra virüsün diğer bölümlerindeki değişiklikler, C.1.2'nin antikorlardan ve bağışıklık tepkilerinden kaçmasına yardımcı oluyor ki, bu durum muhtemelen daha önce Alfa veya Beta varyantıyla enfekte olmuşlar için de geçerli.

Araştırmaya göre Güney Afrika'daki ilk Kovid dalgasının hakim soyu olan ve ülkede en son Ocak 2021'de tespit edilen C.1'den evrimleştiği sanılan C.1.2, o zamandan beri Güney Afrika'daki eyaletlerin çoğunda ve Afrika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'yı kapsayan 7 ülkede tespit edildi.

C.1.2 sanılandan daha yaygın olabilir

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki C.1.2 genomlarının sayısındaki aylık bazda tutarlı artışlara dayanarak ve hem Beta hem de Delta varyantlarında yayıldıkları sırada gözlemlenen artışlarla benzerlik kurarak, C.1.2'nin sanılandan daha yaygın olabileceğine dair korkularını paylaştı.

Makalede pek çok ülkenin aşı kampanyalarını alt üst eden daha bulaşıcı Delta varyantıyla rekabete aday olup olmayacağını belirlemek için C.1.2 üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi.