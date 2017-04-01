Güney Afrika'da Fil saldırısı

Güney Afrika'da fil sürüsünün saldırdığı vahşi yaşam parkı çalışanlarından biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Güney Afrika Ulusal Parklar İdaresinden yapılan açıklamada, Kruger Milli Parkı'nda fil sürüsünün, dün öğleden sonra bir grup çalışana saldırdığı belirtildi.

Olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin çağrıldığı kaydedilen açıklamada, sürünün ezdiği bir çalışanın yaşamını yitirdiği, bir diğerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Fillerin insanlara saldırması çok sık rastlanan bir olay değil. Soyu tükenme tehlikesi altındaki filler, genellikle dişleri yüzünden, tarım alanlarını koruma gerekçesiyle ve eğlence sektörü için öldürülüyor ya da doğal yaşam alanlarından koparılıyor.

Yaşadıkları 38 Afrika ülkesinde her yıl 12 binden fazla filin, kaçak avcılar tarafından katledildiği sanılıyor. Afrika'da fil avına yasal olarak izin verilmesine karşın, ulusal park alanlarında av yasağı uygulanıyor.