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Güney Afrika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Güney Afrika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan bir gece kulübünde silahlı saldırı meydana geldi.

Dün gece saatlerinde yaşanan saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır toplam 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Chris Hani Baragwanath hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarının miktarı baz alınarak saldırının kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Gauteng eyalet polisi Elias Mawela, “Gece kulübündeki insanlar aniden bazı silah sesleri duydu. O esnada kaçmaya çalıştılar. Saldırı sebebini ve niçin bu insanların hedef alındığına dair tüm ayrıntılara şu anda sahip değiliz. Yüksek kalibreli bir silahın kullanıldığını ve rastgele ateş açıldığını görebilirsiniz. Ayrıca bu insanların her birinin kaçmak için mücadele ettiğini de fark edebilirsiniz” dedi.

Geçen ay da onlarca genç bir gece kulübünde yaşamını yitirmişti.

BENZER BİR SALDIRI GEÇEN AY DA YAŞANMIŞTI

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni adlı gece kulübünde 26 Haziran'da, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunurken, 18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika'da söz konusu gece kulübü olayın ardından kapatılmıştı.

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