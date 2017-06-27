Güney Afrika’da mahkumlara striptiz şov

Güney Afrika’da bir hapishanede gerçekleştirilen resmi bir etkinlik çerçevesinde mahkumlara striptiz şov yapıldı. Olay, suç oranının yüksek olduğu ülkede infial yarattı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki ‘Sun City' olarak bilinen, ülkenin en tehlikeli mahkumlarının bulunduğu Medium B hapishanesinde, 21 Haziran'daki ‘Gençlik Ayı' kutlamaları çerçevesinde mahkumlar için bir rehabilitasyon programı hazırlandı. Ancak etkinlik için hapishaneye gelen dansçı kadınlar ve kıyafet seçimleri yetkilileri şaşırttı. Mahkumlara, striptiz şov yapıldı. Dansçıların mahkumlarla olan fotoğrafları daha sonra sosyal medyaya yansıdı.

Güney Afrika Hapishane Servisleri Dairesi Müdürü James Smalberber, dün gazetecilere yaptığı açıklamada fotoğrafların gerçek olduğunu doğrulayarak "Etkinlik kapsamında hapishanede striptizcilerin olması asla amaçlanmadı. Cumartesi gününden beri sosyal medyada gördüğümüz bu görüntüler kabul edilemez ve buna müsamaha gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

Smalberger, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirildiğini ve 13 yetkilinin görevden uzaklaştırılacağını belirtti.

‘İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİKLERİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'

Güney Afrika'nın Gauteng Vilayeti Hapishane Hizmetleri Sözcüsü Ofentse Morwane de Times Live'a yaptığı açıklamada "Mahkumların Gençlik Ayı'nı kutlaması için bir etkinlik organize edilmişti. Dansçılar geldiğinde üzerlerinde iç çamaşırı olduğunu gördük. Mahkumlara bir tür striptiz şov yaptılar" dedi.