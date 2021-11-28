Güney Afrika'da yeni Covid-19 varyantı Omicron ile ilgili neler biliniyor?

Güney Afrika'da tespit edilen yeni bir Covid-19 varyantı endişe yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyantı Omicron olarak adlandırdı. Peki, bu varyantla ilgili neler biliyoruz?

Güney Afrika'da tespit edilen yeni bir Covid-19 varyantı endişe yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyantı Omicron olarak adlandırdı. Peki, bu varyantla ilgili neler biliyoruz?

"Korkutucu bir mutasyon profiline" sahip olduğu açıklanan B.1.1.529 varyantı, ülkede çok sayıda koronavirüs vakasında tespit edildi.

Beta varyantını hali hazırda tespit etmiş olan Güney Afrikalı bilim insanları, yeni varyantın son derece yüksek sayıda mutasyona sahip olduğunu belirtiyor. Bu nedenle var olan aşıların buna karşı ne kadar etkili olacağı belli değil.

B.1.1.529'un farkı ne?

Virolog Tulio de Oliveira düzenlenen sanal basın toplantısında, "Maalesef Güney Afrika'da endişe kaynağı olan yeni bir varyant tespit ettik" diyerek gelişmeleri duyurdu.

En az 32 adet mutasyon geçirmiş olduğuna inanılan varyantın aşılara direnç gösterme ve yayılma yeteneği konusunda endişeler ortaya çıkardığını söyledi.

'Spike protein' adı verilen virüs tutamaçları virüsün vücuttaki hücreleri istila etmesine yardımcı olan şey. Bu yeni varyantta da spike proteinlerde önemli değişiklikler tespit edildi.

Şu an için hala yeni varyantın tam etkisi ve zarar potansiyeli bilinmiyor.

Birleşik Krallık'taki Imperial Bulaşıcı Hastalık Akademisi'nnde bir virolog olan Tom Peacock, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda "çok uzun dallara sahip ve gerçekten korkunç Spike mutasyon profiline olan Güney Afrika ile ilişkili çok küçük bir varyant kümesi" tespit edildiğini yazdı.

B.1.1.529 şimdiye kadar nerede tespit edildi?

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) perşembe günü 22 pozitif vakayı doğruladığını ve test sonuçları çıktıkça daha fazla vakanın doğrulandığını belirterek yeni varyantı ilk kez Güney Afrika'da tespit etmiş oldu.

Daha sonra Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden biri nedeniyle Hong Kong'da ardından Botsvana'da tespit edildi.

Bilim insanları, Güney Afrika eyaleti Gauteng'deki yeni vakaların yüzde 90'ının B.1.1.529 olabileceğine inanıyor ve Kuzey Batı ve Limpopo'da tespit edilen vakaların sayısı da hızla artıyor.

Kolayca tespit edilebiliyor

Varyant hakkında şimdiye kadar tek iyi haber belirli bir PCR testi ile kolayca tespit edilebiliyor olması. Yani hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi yayılmasının dikkatle takip edilebileceği ve hızlı önlem alınabileceği anlamına geliyor.

Yıl sonuna kadar yeni bir pandemi dalgasından korkan Güney Afrika, resmi olarak kıtada pandemiden en kötü etkilenen yer oldu. Ülkede 2.9 milyondan fazla vaka ve 89 bin 600'den fazla ölümü kayda geçti.

B.1.1.529, Delta varyantından daha mı tehlikeli?

İlk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı en bulaşıcı tür olması nedeniyle de şu anda dünyadaki en yaygın Covid-19 türü. Sivri uçlu proteinleri sayesinde insan hücrelerine girme konusunda önceki varyantlardan daha etkili.

Yeni B.1.1.529 varyantı hakkındaki endişe; uzun proteinlerinin yanı sıra vücudun savunmasını aşmaya yardımcı olabilecek yüksek sayıda mutasyona sahip olması.

Şu anda bilim adamları, bu varyantın ne kadar tehlikeli olabileceğini detaylı şekilde anlamak için yeterli veriye sahip değil.