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Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253’e yükseldi

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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 253'e ulaşırken, eyalet afet bölgesi ilan edildi.
Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253’e yükseldi

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu artıyor. KwaZulu-Natal Sağlık Şefi Nomagugu Simelane, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini açıkladı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, binlerce kişinin yerinden olmasına, köprülerin, işyerlerinin, evlerin ve yolların ağır hasar almasına yol açan selin vurduğu eyaleti ziyaret etti. Ramaphosa, KwaZulu-Natal’daki korkunç durumun eyaletin şimdiye kadar yaşadığı en kötü durum olduğunu söyleyerek, “Mozambik, Zimbabve gibi diğer ülkeleri vuran bu tür trajedileri görüyorduk, ancak şimdi etkilenen biziz” şeklinde konuştu.

Heavy floods and mudslides leave at least 45 dead in South Africa

KwaZulu-Natal afet bölgesi ilan edilirken, meteoroloji servisi Cuma gününden itibaren eyaletin bazı bölgelerinde daha şiddetli yağmurlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

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