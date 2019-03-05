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Güney Afrikalı siyasetçi ırk tartışmasını tırmandırdı: Beyazlar siyahlara hizmet etmeli

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Irk tartışmalarının devam ettiği Güney Afrika'da muhalif liderlerden Julius Malema, beyazların öldürülmesini istemediğini, ancak onların siyah nüfusa hizmet etmelerini istediğini söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Güney Afrikalı siyasetçi ırk tartışmasını tırmandırdı: Beyazlar siyahlara hizmet etmeli

Güney Afrika'nın üçüncü büyük partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın (Economic Freedom Fighters-EFF) lideri Julius Malema, "Siyah insanların beyazlar için çalışmasını istemiyorum. Sizlerin kendi adınıza çalışmanızı istiyorum ve de beyazların sizin için çalışmasını. Gerçek özgürlük bu olurdu" dedi.

Malema'nın bu çıkışı, yakın zamanda ırkçılığa karşı bir Ulusal Eylem Planı'nı benimseyen Güney Afrika'da tartışma yarattı.

 

'BEYAZLARIN PARASI SİYASETİ KONTROL EDİYOR'

Güney Afrika'nın sosyalist partisi ‘Black First Land First' (Önce Siyah Önce Vatan) lideri Andile Mngxitama da tartışmaya katıldı.

Mngxitama, "Parlamentomuz, ki siyah görünüyor ama beyazların parası tarafından kontrol ediliyor ve bizim ihtiyaçlarımıza hizmet edecek yasaları yapmıyor. Neden? Tepede yer alan beyazlar tarafından siyahları kullanmak ve onlara zulmetmek için kurulmuş bu sistemin sona ermesini istiyoruz" dedi.

Siyasi analist Josh Notelovitz ise, Julius Malema'yı ‘küçük politik puanlar kazanmak adına toplumda çatışma yaratmaya çalışmakla' suçladı.

 

İKİ KEZ MAHKÛMİYET ALDI

Malema daha önce nefret söylemi ve beyazlara karşı şiddeti teşvik etmekten iki kez mahkûm edilmişti. Afrika Ulusal Konseyi'nden uzaklaştırıldıktan sonra da EFF'yi kurmuştu.

Güney Afrika'da ırk ayrımına dayanan Apartheid rejimi 1994 yılına kadar sürmüştü.

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