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Güney Alarm Veriyor!

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Güney Kıbrıs'ta turizm gelirlerinde geçen yıla göre 2 milyar Euro azalma olduğu açıklandı.
Güney Alarm Veriyor!

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından dün kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Rum tarafında bu yılın ilk 9 ayındaki turizm gelirlerinin geçen yıla oranla 2 milyar Euro daha az olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında turizmden 2 milyar 234 milyon Euro gelir elde edildiğini ve bunun 2020 yılının aynı döneminde ise 299 milyon Euro civarında olduğunu belirten gazete, 2020 yılının Eylül ayındaki turizm gelirinin de bir önceki yılın Eylül ayına kadar yüzde 83,2 azaldığını ekledi.

Larnaka'dan Moskova'ya yolcu taşıma yasağı!

Gazete başka bir haberinde ise, Rus makamlarının “Cyprus Airways”a Rusya Federasyonuna yolcu taşımayı yasakladığını ve bunun sonucunda dün Larnaka’dan Moskova’daki “Domodedovo” havalimanına yapılması planlanan seferin gerçekleştirilmediğini belirtti.

Açıklamada, bunun Rus makamlarının Cyprus Airways’a, Rusya Federasyonuna yolcu taşınmasını keyfi olarak kısıtlama veya tamamen yasaklama konusundaki eylemleriyle alakalı olduğu belirtilirken, “Cyprus Airways Chief Operations Officer” Yorgos Mavrokostas ise açıklamasında, Rus makamlarının Cyprus Airways’a yönelik ayrımcılık ve kötü muamelesinden ötürü hayal kırıklığı içerisinde olduklarını belirttiklerini iletti.

Açıklamasında, iki Rus havayolunun kısa zaman önce Moskova-Larnaka-Moskava seferine başladığını ve Rus makamlarının buna yönelik benzer kısıtlamaları olmadığını dile getiren Mavrokostas, bunun iki ülke arasındaki havayolu hizmetleriyle ilgili anlaşmanın vurguladığı eşit muamele ilkesini ihlal ettiğini dile getirdi.

Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ise açıklamasında, Rum hükümetinin ortaya çıkan meselenin çözülmesi için gerekeni yapacağını dile getirdi.

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