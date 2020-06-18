  • BIST 112.212
  • Altın 379,801
  • Dolar 6,8517
  • Euro 7,6863
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Güney: Aralarında Kıbrıslı Türkün de bulunduğu uyuşturucu çetesi çökertildi

» »
Aralarında 27 yaşındaki Kıbrıslı Türkün de bulunduğu beş kişilik uyuşturucu çetesinin Rum polisi tarafından Limasol’da çökertildiği bildirildi.
Güney: Aralarında Kıbrıslı Türkün de bulunduğu uyuşturucu çetesi çökertildi

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin söz konusu çetenin yalnızca uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle kalmayıp, farklı suç eylemlerinde de bulunduğuna inandığını ve çetede, Kıbrıslı Türkün yanı sıra 31 yaşında bir Suriyeli, 26 yaşında bir Ürdünlü, 35 yaşında bir Macar ve 23 yaşında bir Ukraynalının bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) aldığı bir ihbar üzerine trafik şube ekipleriyle işbirliği içerisinde salı akşamı düzenlediği operasyonda, Zigi’de kullandığı aracın önü kesilen 31 yaşındaki Suriyeli’nin polisin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya çalıştığını ve polis devriyesiyle çarpışmasının ardından tutuklandığını kaydetti.

Araçta yapılan aramada, paketlenmiş halde beyaz toz ve uyuşturucu üretiminde kullanılan araç-gereç bulunduğunu belirten gazete, soruşturmanın devamında Ukraynalı ile Ürdünlünün de gözaltına alındığını; bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramada da uyuşturucu bulunduğunu yazdı.

Gazete, polisin, yürüttüğü operasyonda Macar’ın da yerini tespit ederek, gözaltına aldığını; şahsın evinde yaptığı aramada metamfetamin bulduğunu ve birkaç saat sonra da 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ü gözaltına aldığını kaydetti.

Haberde, 5 kişinin dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde ikişer günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

Gazete, Rum Narkotik Polisi’nin Limasol’daki uyuşturucu imalathaneleri tespit ettiğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta ilk defa bu tür uyuşturucu üreten bir çetenin çökertildiğine işaret edildi.

BAF’TA FIRIN SOYGUNLARI

Gazete, bir başka haberinde ise, Baf’ta dün sabaha karşı iki fırın soygunu meydana geldiğini yazdı.

Haberde, iki fırını soyan soyguncunun, üçüncü bir fırını daha soymaya çalıştığı ancak içerde çok sayıda çalışan bulunuyor olması nedeniyle, bu soygunu gerçekleştiremediği kaydedildi.

Gazete, soyguncunun iki fırın sahibinden silah zoruyla toplam 750 Euro çaldığını ve polis tarafından aranmakta olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”18 Haziran 2020 Perşembe 10:52
  • Rum ve Rus Dışişleri Bakanları Görüştü18 Haziran 2020 Perşembe 10:06
  • Güney'de 12 yaşındaki kız kayıp!17 Haziran 2020 Çarşamba 16:16
  • Miçotakis-Netanyahu Görüşmesi Rum Basınında17 Haziran 2020 Çarşamba 14:50
  • Yumurta Bağışı Konusu Güney Kıbrıs’ın Gündeminde17 Haziran 2020 Çarşamba 11:54
  • Güney Kıbrıs’ta Bazı Oteller Açılıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:45
  • Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:11
  • Güney Kıbrıs: Yüksek Mahkeme yeni başkanı açıklandı16 Haziran 2020 Salı 17:19
  • Güney Kıbrıs’ın ilk LNG terminali için AB’den düşük faizli kredi16 Haziran 2020 Salı 09:57
  • Güneyin Emekçileri: “22 haziran'da işimize gidebilmek için yapılması gerekenler konusunda kaygı duyuyoruz”15 Haziran 2020 Pazartesi 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti