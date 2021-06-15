  • BIST 1.451
  • Altın 513,175
  • Dolar 8,5568
  • Euro 10,3760
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Güney aşı portalını 18 yaş üstü herkese açıyor

» »
Güney Kıbrıs aşı randevu portalını Cuma günü 18 yaş üstü herkese açıyor.
Güney aşı portalını 18 yaş üstü herkese açıyor

Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü herkese açılıyor.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Korona virüs mücadelesi çerçevesinde uygulamada olan aşı programının Cuma gününden itibaren değişeceği ve portalın, randevular tükenene kadar tüm 18 yaş üstü kişilere açık olacağını duyurdu.

Bakanlığın kararının, aşılara gösterilen ilginin azalması sebebiyle alındığını yazan gazete, dün 22 bin 471 adet randevu uygun olmasına karşın sadece 12 bin 820 kişinin randevu aldığını belirtti.

Gazete, 12 Haziran tarihine kadar nüfusun yüzde 59,3’ünün birinci, yüzde 40’ının ise ikinci doz aşılarını yaptırmış olduklarını vurguladı. Bakanlık haziran sonuna kadar yüzde 65’in ilk doz aşıyı almasını hedefliyor.

 

57 Yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta dün bir kişi daha Korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken, 57 yeni vaka tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almadan önce bir kez daha düşünün! Kanser yapıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 14:13
  • Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski var14 Haziran 2021 Pazartesi 14:02
  • Kanser neden bu kadar yaygın14 Haziran 2021 Pazartesi 13:35
  • Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat14 Haziran 2021 Pazartesi 13:01
  • Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?14 Haziran 2021 Pazartesi 10:18
  • Afrika kıtasının sadece yüzde ikisi, tek doz aşılanabildi13 Haziran 2021 Pazar 14:49
  • DSÖ: Salgını bitirmek için G7 ülkelerinin vaadinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç var13 Haziran 2021 Pazar 11:03
  • Müsilaj insan sağlığını nasıl etkiliyor?12 Haziran 2021 Cumartesi 14:03
  • Beyni erken yaşlandıran 6 neden12 Haziran 2021 Cumartesi 13:32
  • Nektarin, Üzüm ve Şeftali'ye dikkat!12 Haziran 2021 Cumartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti