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Güney Avrupa ülkeleri zirvesi Madrid’te

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Güney Avrupa ülkeleri zirvesi Madrid’te
İspanya'nın ev sahipliği yaptığı "3'üncü AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi" için 7 ülkenin devlet ya da hükümet başkanları Madrid'te buluştu.

Zirveye İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum lider Nikos Anastasiadis, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Malta Başbakanı Joseph Muscat katılıyor.

Madrid'deki El Pardo Sarayı'nda düzenlenen ve öğle yemeği ile başlayan zirve öncesinde İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma süreci olan Brexit ile AB'nin geleceği konularının görüşülecek öncelikli konular olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Avrupa ülkelerinin Brexit sürecinin "adil ve dengeli bir anlaşmayla, her iki tarafın da yararına olacak şekilde gerçekleşmesini temenni ettikleri" belirtildi.

Göç, terörizmle mücadele, AB'nin ekonomik, sosyal, güvenlik ve savunma politikalarının da ele alınacağı zirve sonunda ortak bir deklarasyon yayımlanacağı kaydedildi. TSİ 18.00'de sona erecek zirvenin ardından liderlerin ayrı ayrı gazetecilere değerlendirme yapması öngörülüyor.

Bu arada zirve öncesinde İspanya Başbakanı Rajoy, Anastasiadis ile Başbakanlık Konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptı.

AB üyesi ülkeler içerisinde yeni bir girişim olan Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ilki 9 Eylül 2016'da Atina'da, ikincisi de 28 Ocak'ta Lizbon'da düzenlenmişti.

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