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Güney: Bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi

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Güney Kıbrıs'ın 2021'in ilk çeyreğinde 264,4 milyon Euro açık veren bütçesi, 2022'in aynı döneminde 314,4 milyon Euro'luk fazlalık verdi.
Güney: Bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi

Rum İstatistik Dairesi, bütçe fazlasının Rum yönetiminin gelirlerinin yüzde 16,8 artmasına karşılık harcamalarının yüzde 3,4 oranında azalmasından kaynaklandığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, bu açıklamanın, Rum yönetiminin, hane halkının ekonomik yükünün azaltılması için petrol ürünleri, elektrik, temel tüketim maddeleri ve ilaç fiyatlarında KDV indirimine gidilmesi önerilerini “ekonomi ve bütçe politikası olumsuz etkilenir” gerekçesiyle reddetmesinin hemen ardından geldiğine dikkat çekti.

Rum yönetimi geçen hafta, nüfusun kısıtlı bölümüne bir defaya mahsus ve belirli krtiterler gözeterek maddi destek verileceğini açıklamıştı.

Habere göre, Rum İstatistik Dairesi bütçe fazlasının Rum yönetiminin gelirlerinin yüzde 16,8 artmasına karşılık harcamalarının yüzde 3,4 oranında azalmasından kaynaklandığını açıkladı. Devlet harcamalarındaki azalmaya da öncelikle, mali destek planlarının durdurulması gerekçe gösterildi.

Haberde ayrıca Eurostat’ın, Güney Kıbrıs’ta tüketici fiyatları endeksinde yüzde 8,8 oranında yeni bir artış saptadığını ve bunun da pahalılık tırmanıştayken tüketici gelirlerini eritmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

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