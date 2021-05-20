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Güney Çin Denizi'nde ABD-Çin gerginliği bitmiyor

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Çin, ABD savaş gemisi olan ''USS Curtis Wilbur''un Güney Çin Denizi karasularına yasa dışı olarak girdiğini söyledi.
Güney Çin Denizi'nde ABD-Çin gerginliği bitmiyor

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddia ettiği kara sularına izinsiz giren ABD donanmasına ait "USS Curtis Wilbur" savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.

Çin'in perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde Paracel Adaları yakınlarındaki sulara izinsiz girdiğini belirtti. İzinsiz girişe karşılık, Çin gemilerinin ve uçaklarının ABD gemisini takip ettiğini söyledi.

 

Çin, ABD'nin bu hamlesini bölgesel barış ve ulusal egemenliğe karşı atılan bir adım olarak gördüğünü açıkladı.

 

ABD Donanması ise Güney Çin Denizi'ndeki askerî faaliyetlerine ilişkin seyir hakkı savunması yaptı. Uluslararası Hukuk kapsamında önceden haber verme gibi bir yükümlülüğün olmadığını dile getirdi.

"GERÇEK BİR BAŞ BELASI"

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA),ABD savaş gemisini bölgeden uzaklaştırdığı bilgisini paylaşan Tien Cünli, ABD'yi, Güney Çin Denizi'nde "gerçek bir baş belası" olarak nitelendirdi.

Tien, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini, bölgenin barış ve istikrarını kararlılıkla koruyacağını ifade etti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE ANLAŞMAZLIK

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık ilk olarak Filipinler ve Çin arasında başladı. 2016 yılında Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından sonuçlanan davaya göre Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik talepleri yasal bir zemine dayanmıyor ancak Çin bu kararı tanımadığını bildirmişti.

 

ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin dahil olduğu gerilim, Çin'in bu bölgede bölgesel barışı tehdit ettiği üzerine ortak akla dayanıyor.

Geçtiğimiz ay bir AB yetkilisi, "Bölgesel istikrara ve uluslararası kurallara dayalı düzene zarar verebilecek tek taraflı eylemlere'' karşı duracaklarını ve Çin’in faaliyetlerini Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğunu bildirmişti.

Çin bu bölgedeki faaliyetlerine ilişkin resifin Çin'in Spratly Adaları'nın bir parçası olduğunu söyleyerek ABD ve AB'yi kendilerine karşı organize tutumla suçlamıştı.

Güney Çin Denizi'nde Whitsun Resifi çevresinde Çin ve ABD arasında devam eden gerilim bölgenin jeostratejik önemine dayanıyor. Bölgede liderlerin söylemleriyle şekillenen Asya-Pasifik ve Hint-Pasifik temelli mücadeleler bulunuyor.

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