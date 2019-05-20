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Güney Çin Denizi’nde provokasyon: ABD savaş gemisi gönderdi

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ABD ordusu bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde ilerlediğini açıkladı. ABD bölgeye bir ay içinde ikinci kez savaş gemisi gönderirken, Çin bu adımın egemenlik hakkının ihlali ve provokasyon olduğunu dile getiriyor.
Güney Çin Denizi’nde provokasyon: ABD savaş gemisi gönderdi

ABD ordusu, güdümlü füze destroyeri Preble’in Güney Çin Denizi’ndeki Scarborough Resifi’ne 12 deniz mili uzaklıkta seyrettiğini açıkladı.

ABD Donanması’na bağlı 7. Filo Sözcüsü Clay Doss tarafından yapılan açıklamada operasyonun amacının “uluslararası sulara erişimi korumak” olduğu öne sürüldü.

Mayıs ayı içinde de ABD’ye ait bir savaş gemisi Güney Çin Denizi’ndeki Spratly Adaları’nın 12 deniz mili yakınından seyretmişti.

ABD’nin bu adımı Çin ile ticaret görüşmelerinin sürdürdüğü ve ABD’nin Çin’in teknoloji devi Huawei’ye yönelik yaptırımlarını artırdığı bir dönemde “Pekin’e gözdağı” olarak yorumlandı.

Çin, ABD’nin bölgeye savaş gemileri göndermesinin egemenlik hakkının ihlali olduğuna ve provokasyon olduğuna ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerine yakın mesafedeki adalarda hak iddia eden Vietnam, Filipinler, Malezya, Bruney ve Tayvan'a da mesaj göndererek "Tüm ilgili tarafları Çin'in egemenliğine ve yasal haklarına ciddiyetle saygı duymaya ve ikili ilişkilere ya da bölge barışına ve istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya” çağırmıştı.

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