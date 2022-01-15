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Güney' de Koronavirüs Hapı Pazartesi Doktorlara Veriliyor

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Koronavirüs Hapı Pazartesi Doktorlara Veriliyor...Kullanabilecek Kişilerle İlgili Katı Kısıtlama
Güney' de Koronavirüs Hapı Pazartesi Doktorlara Veriliyor

MSD firması tarafından üretilen koronavirüs hapı “Merck”in Pazartesi günü itibarıyla Güney Kıbrıs’taki doktorların kullanımına verileceği ancak doktorların ­hapı verebilecekleri kişilerle ilgili katı kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros, “Koronavirüs Hapı Az Kişiye… Pazartesi İtibarıyla Doktorların Kullanımında – Verilmesi Konusunda Katı Tavsiyeler” başlıklı haberinde, koronavirüs hapının kimseye önlem amaçlı verilmeyeceğini, aşı yerine geçmeyeceğini kaydetti.

Habere göre koronavirüs hapı halen enfekte olmuş ve semptom gösteren hastalara geniş kitlelere değil sadece 65 yaş üzeri kişilere ve 18 yaş üzeri ciddi kronik rahatsızlığı bulunan hastalara verilecek.

Hapın çocuklara, hamilelere, emziren annelere ve üreme çağındaki kadınlara verilmesi kesinlikle yasak olacak.

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