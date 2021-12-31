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Güney' de Omicron Varyantında Büyük Artış

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Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta son 12 gün içerisinde, vaka sayılarının yüzde 31 oranından yüzde 60’a çıktığına dikkati çekti. 
Güney' de Omicron Varyantında Büyük Artış

Güney Kıbrıs’ta “Omicron” varyantının yayılmasının hızlı bir şekilde ilerlediği belirtildi. 
Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta son 12 gün içerisinde, vaka sayılarının yüzde 31 oranından yüzde 60’a çıktığına dikkati çekti. 


Gazete bu oranın artması durumunda-ki herkes de bu öngörü mevcut-on gün içerisinde Güney Kıbrıs’taki tüm vakaların “Omicron” varyantı olacağını yazdı.


Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Kurulu Başkanı Konsantinos Tsiutis yaptığı açıklamada “omicron” varyantına bağlı vaka oranının yüzde 31’den yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. 


Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Leontios Kostrikis ise yaptığı açıklamada bir hafta içerisinde “omicron” varyantının ikiye katlandığının gözlemlendiğini belirtti. 


Kostrikis açıklamasında “omicron” varyantının önümüzdeki 3 hafta içerisinde kendi turunu tamamlayarak ayrılacağını da söyledi.


Pandeminin sona ereceğine dair iyimser mesajlar veren Kostrikis, “omicron” varyantının oldukça yaygın bir epidemi dalgası olduğundan söz ederek bunun, bugüne kadar görülen en yaygın varyant olduğuna da dikkati çekti. 


Kostrikis, bu varyantın 3 hafta içerisinde ortadan kaybolacağını da söyledi. 

 


HASTANELERE YÖNELİK ZİYARETLER YASAKLANDI 


Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’ne (OKİPİ) bağlı hastanelere yönelik ziyaretlere, 30 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yasaklama getirildiğini yazdı.


Gazete, hastane yönetimlerinin acil ve olağanüstü durumlar için izin vermesi haricinde, hasta ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti. 


Habere göre, ziyaret için yazılı izin alanlardan da 24 saat öncesine kadar olan PCR test sonucu istenecek.

 


“FARKLI KAPANMA”


Alithia gazetesi bir başka haberinde ise “omicron” varyantının hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle düğün, doğum günü partileri ve diğer çeşit etkinliklerin birbiri ardına iptal edildiğini, bu durumun ise  mekan sahiplerinde endişe ve hayal kırıklığına  neden olduğunu yazdı.


Gazete otellerin ise sadece aşılı kişileri kabul etmeye karar verdiğini yazdı.


Gazete vatandaşların bu pandeminin ne zaman geçeceğini bilmeksizin farklı bir kapanma içerisinde olduklarına da dikkati çekti.

 


YENİ TEDBİRLER GELECEK HAFTA GÖRÜŞÜLECEK


Öte yandan, Fileleftheros gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 3 bin 851 yeni vakanın çıkmasının ardından ek tedbirleri incelemeye başladığını yazdı.


Bu tedbirler arasında vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini etkilemeksizin, hareketlerinin kısıtlamasının da bulunmasının ihtimal dışı bırakılmadığını yazan gazete, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın gelecek Salı günü Bilim Danışma Kurulu ile bir araya gelerek masada bulunan tedbirleri ele alacağını belirtti. 


Habere göre alınması muhtemel tedbirler Çarşmaba günü bakanlar kurulunun onayına sunulacak.

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