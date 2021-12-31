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Güney' de Sahte Euro’larla Yakalandılar

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Sahte Euro’larla Yakalandılar
Güney' de Sahte Euro’larla Yakalandılar

Güney Kıbrıs’ta Limasol’un “Yermasoya” bölgesinde Rum polisi tarafından yapılan kontroller çerçevesinde araçları durdurulan iki şahısın üzerinde çok sayıda sahte Euro banknot ele geçirildiği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı polisiye olaylara yer verdiği haberinde, yaşları 23 ve 26 olan iki şahsın tasarrufunda 49 adet sahte Euro banknot ve hırsızlık yapmakta kullanılan alet-edevat tespit edildiğini yazdı.


Şahısların ayrıca kullandıkları aracın da çalıntı olduğunun anlaşıldığını aktaran gazete, şahıslar hakkında 6 gün tutukluluk kararı verildiğini de belirtti.


Gazete bir diğer haberinde ise, yine Limasol’a bağlı “Pano Polemidya” (Polemidya) bölgesinde bulunan bir büfenin, maskeli iki kişi tarafından soyulduğunu yazdı.


Habere göre, gece yarısından sonra büfeye giden soyguncular, silah ve bıçak göstererek büfenin kasasındaki paraları alarak kaçtılar.


Büfeden 700 Euro çalmayı başaran şahısların Asya kökenli oldukları da ifade edildi.

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