Güney' de Uyuşturucu Alışverişine Suçüstü

Limasol’da polis tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.



Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Limasol’daki bir evde uyuşturucu alış verişi yapılırken suçüstü yapan polis kısa bir kovalamacanın ardından 39, 24 ve 23 yaşlarındaki 3 kişiyi yakaladı ve 3 kilo uyuşturucu ve 20 bin Euro nakit para ele geçirdi.



Mahkemeye çıkarılan üç kişi hakkında 8’er gün tutukluluk emri alındı.