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Güney kesiminde spor faaliyetleri başlıyor

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Rum Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran tarihinden itibaren temaslı sporlar, takım sporları ve şampiyonaların kapalı v açık spor tesislerinde başlayacağını açıkladı.
Güney kesiminde spor faaliyetleri başlıyor

Rum Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran tarihinden itibaren temaslı sporlar, takım sporları ve şampiyonaların kapalı v açık spor tesislerinde başlayacağını açıkladı.

Rum basının haberlerine göre yapılan açıklamada, spor faaliyetlerini yapacak olan takımların protokollere uyması çağrısı yapılırken, 13 Haziran tarihinden itibaren de seyircisiz olarak spor turnuvalarının yapılmasına iz verilecek. Açıklamada, bu etkinlikleri düzenleyen organizasyon komitelerinin protokollere uyulması konusunda tam yetkili olduğu da duyuruldu.

Öte yandan açıklamada, 12-29 Haziran arası söz konusu müsabakalar için antrenmanların da ilgili protokollere uyularak kapalı spor salonlarında sürdürülebileceği ancak takım halinde çalışma gibi şeylerin yasak olduğu kaydedildi.

Güney'deki spor faaliyetleri Koronavirüs salgını yüzünden Mart ayından beri yapılamıyor.

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